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Ekonomi

Asya merkez bankaları daha cesaretli

Avrupa genelinde merkez bankaları faiz artırımı konusunda henüz sinyal vermezken, Asya ülkelerinde faiz artırımı gündeme gelebilir

10 Aralık 2009 02:00

T24- Avrupa genelinde merkez bankaları acil destek tedbirlerini yavaşlatmakla yetinip faiz artırımı  konusunda henüz sinyal vermezken, Asya ülkelerinin merkez bankaları beklenenden daha erken faiz artırımına gidilebileceği yönünde  işaretler veriyor.

   Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Seong-tae, gelecek yıl yüzde 5 dolayında büyümesi beklenen bir ekonomi için şu anda yüzde  2 seviyesindeki faizin çok düşük olduğunu açıklarken, Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Alan Bollard ekonomideki toparlanmaya  bağlı olarak kriz önlemlerini 2010'un ortasından itibaren geri çekebileceklerini söyledi.

   Piyasalar, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın yüzde 2.5 seviyesindeki gösterge faiz oranını Mart ayından itibaren artırma ihtimalinin  yüzde 90 olduğunu fiyatlıyor.

   Avustralya'nın ise son üç aydır sürdürdüğü faiz artırımına Şubat ayında da istihdam verisindeki sürpriz artışın ardından devam  edebileceği konuşuluyor.

   Avrupa'da ise İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısında gösterge faiz oranını yüzde 0.5 seviyesinde bıraktı.

   İsviçre Merkez Bankası da faiz oranını bugünkü toplantısında değiştirmedi.

   Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen haftaki toplantısında gösterge faizi yüzde 1 seviyesinde korumuş, bazı likidite artıracak  önlemleri geri çekeceğini açıklarken, 2010'un son dönemlerine kadar artırım olmayacağı şeklinde yorumlanan açıklamalar yapmıştı.

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