Asya merkez bankaları daha cesaretli

T24-

Avrupa genelinde merkez bankaları acil destek tedbirlerini yavaşlatmakla yetinip faiz artırımı konusunda henüz sinyal vermezken, Asya ülkelerinin merkez bankaları beklenenden daha erken faiz artırımına gidilebileceği yönünde işaretler veriyor.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Lee Seong-tae, gelecek yıl yüzde 5 dolayında büyümesi beklenen bir ekonomi için şu anda yüzde 2 seviyesindeki faizin çok düşük olduğunu açıklarken, Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Alan Bollard ekonomideki toparlanmaya bağlı olarak kriz önlemlerini 2010'un ortasından itibaren geri çekebileceklerini söyledi.

Piyasalar, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın yüzde 2.5 seviyesindeki gösterge faiz oranını Mart ayından itibaren artırma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu fiyatlıyor.

Avustralya'nın ise son üç aydır sürdürdüğü faiz artırımına Şubat ayında da istihdam verisindeki sürpriz artışın ardından devam edebileceği konuşuluyor.

Avrupa'da ise İngiltere Merkez Bankası bugünkü toplantısında gösterge faiz oranını yüzde 0.5 seviyesinde bıraktı.

İsviçre Merkez Bankası da faiz oranını bugünkü toplantısında değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen haftaki toplantısında gösterge faizi yüzde 1 seviyesinde korumuş, bazı likidite artıracak önlemleri geri çekeceğini açıklarken, 2010'un son dönemlerine kadar artırım olmayacağı şeklinde yorumlanan açıklamalar yapmıştı.