Asya mali krize karşı kenetlendi

ASEAN'a üye 10 ülke Japonya ve Güney Kore birlikte ortak döviz rezervi oluşturmaya karar verdi. Girişime Çin de katılıyor. Çin'in başkenti Pekin'de bugün başlayacak, 45 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Asya-Avrupa Zirvesi'nde krize karşı önlemler ele alınacak.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin Gang, Pekin'deki haftalık olağan basın toplantısında, ''10+3'' çerçevesi içinde döviz rezervi oluşturulması konusunda tarafların fikir birliğine ulaştığını ve bunu olumlu karşılayan Çin'in ilgili taraflarla görüşme yapmaya devam edeceğini belirtti.



Çinli yetkili ortak döviz rezervi oluşturulmasının uluslararası finans durumunda dalgalanmalar meydana geldiğinde ve dövizde likidite sıkıntısı çekildiğinde bazı ülkelere yardım ve destek sağlamayı amaçladığını kaydetti.



“İşbirliği güçlendirilmeli” çağrısı



Sözcü Çin Gang, uluslararası toplumun mevcut finans kriziyle başa çıkma sürecinde gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını gerektiği şekilde dikkate alarak bu ülkelerdeki ekonomik ve finansal istikrarı koruması gerektiğini söyledi.



Sözcü Pekin'de bugün başlayacak Asya-Avrupa Zirvesi sırasında iki kıtanın finans kriziyle ortaklaşa mücadele edecekleri yönünde bir açıklama yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soruyu yanıtlarken, zirvenin mevcut finansal krizin kötüleşmeye ve yayılmaya devam ettiği koşullarda yapılacağını ve uluslararası toplumun işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.



Asya-Avrupa Zirvesi'ne katılacak ülkeler arasında çok sayıda gelişmekte olan ülke bulunduğuna işaret eden Çin Gang, uluslararası toplumun, özellikle de gelişmiş ülkelerin, finans krizinde gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu risklere ve sıkıntılara yoğun ilgi göstererek eşitlik, karşılıklı yarar ve karşılıklı saygı temelinde uluslararası işbirliğini pekiştirmesi gerektiğini savundu.



Çin, uluslararası zirveye katılıyor



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çin Gang, Çin'in hazırlıkları süren Uluslararası Finans Zirvesi'ne katılmayı düşündüğünü de açıkladı.



Sözcü, Uluslararası Finans Zirvesi düzenlenmesi çağrısına önem veren Çin'in bu konuda taraflarla temasları korumaya hazır olduğunu ifade etti.



Çin Gang, Çin'in, uluslararası toplumun eşit koşullarda dayanışma içinde hareket etmek ve işbirliğini pekiştirmek suretiyle mevcut uluslararası finans kriziyle başa çıkması ve dünya ekonomisinin istikrarını ortaklaşa koruması gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.



Kısa adı ASEM olan birliğin bağlayıcı karar alma yetkisi yok. Ancak toplantıya katılan ülkeler küresel ekonomik büyüklüğün yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor. Kasım ayında da Washington'da önde gelen ülkelerin liderleri benzer bir toplantı yapacak.







