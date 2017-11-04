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Dünya

Asya gezisine çıkan Trump, Putin ile görüşebilir

Trump ile Putin, son olarak Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinde görüşmüştü

04 Kasım 2017 01:50

Asya turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret süresi içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Amerikan Fox News kanalında Laura Ingraham'ın sunduğu "The Ingraham Angle" programına konuk olan Trump, 12 gün sürecek ilk Asya gezisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Trump, "Putin'le bir görüşmemiz olabilir. Putin önemli bir isim, çünkü Kuzey Kore konusunda bize yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, son olarak Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinde görüşmüştü.

2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturması nedeniyle iki ülke arasında zaman zaman tansiyon artarken, Trump'ın Kuzey Kore konusunda Putin'le ortak bir zemin yakalamak için çaba gösterebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

3-14 Kasım'da Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna bugün başlayan Trump'ın, ziyaretleri kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı duyurulmuştu.

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