Asya devleri küresel krizle mücadeleye yoğunlaştı

Çin'de sosyal patlama uyarısı

Çin demiryollarına yatırım yapacak

Çin Hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için 22 milyar dolarlık demiryolu yatırımı gerçekleştirecek.Demiryolu yatırımlarının, kömür madenlerinin bulunduğu ülkenin kuzeyine yapılacağı bildirildi.Demiryolu yatırımlarıyla, yeni istihdam olanakları yaratmak isteyen Çin'in, ekonomik büyümeyi de canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.Çin, elektrik üretiminin dörtte üçünü kömürden sağlıyor.Çin hükümeti, ülkenin en büyük otomotiv firması Chery otomobile 1,5 milyar dolar ihracat kredisi desteği verecek.Çin Eximbank'ı tarafından verilecek olan destek, Chery firmasının, uluslararası alanda genişlemesine katkı sağlamayı amaçlıyor.Küresel ekonomik krize rağmen, Chery firması, düşük fiyatın da getirdiği avantajla, ekim ayına kadar, 125 bin araç ihraç ederek, geçen yılın toplamını geçti.Hindistan, ekonomiyi canlandırmak amacıyla, 4,1 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı.4,1 milyar dolarlık teşvik paketi, altyapı harcamaları, ihracat teşvikleri gibi alanlarda kullanılacak.Hindistan Merkez Bankası da, dün faiz oranlarını indirmişti.Banka faiz oranlarını bir puan indirerek, yüzde 6,5 oranına çekti.Yedi yıldan bu yana, ekim ayı ihracatı ilk kez azalan Hindistan, ekonomik büyümeyi sağlayabilmek faiz ve teşvik önlemlerine başvuruyor.