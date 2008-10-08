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Ekonomi

Asya borsalarındaki değer kaybı keskinleşiyor

Asya genelinde borsalar değer kaybederken, Tokya borsası son beş yılın en düşük seviyesine gördü ve yüzde 9,4 değer kaybetti.

08 Ekim 2008 03:00

Küresel finansal krizle ilgili kaygıların derinleşmesi nedeniyle Tokyo Borsası yüzde 9,4 değer kaybetti. Böylece, borsa son 5 yılın en düşük düzeyinden kapanmış oldu.

Nikkei Endeksi, günü 952,58 puan azalarak 9,203,32 puandan tamamladı. Endeks, son 2 haftada yüzde 24'den fazla değer kaybetmiş oldu.

Tokyo Borsasındaki değer kaybı, dün alınan önlemlere karşın New York Borsası Dow Jones Sanayi Endeksinin yüzde 5'den fazla gerilemesinin ardından geldi.

Öte yandan, Asya genelinde borsalar değer kaybetti.

Endonezya'da borsa yüzde 10'un üzerinde gerileyince geçici olarak kapatıldı. Hong Kong'da borsa yüzde 5, Güney Kore'de yüzde 6,1 ve Tayland'da yüzde 6 değer kaybetti.

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