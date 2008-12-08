Asya borsaları toparlandı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, geçen hafta rekor düzeyde değer kaybeden Asya borsaları, bu haftaya toparlanarak girdi.



Çin'in ekonomiyi canlandırmak için 22 milyar dolarlık demiryolu yatırımı gerçekleştirecek olması ve ABD otomotiv sektörüne yönelik teşvik haberleri, Asya borsalarının toparlanmasında etkili oldu.



Tokyo Borsası yükselişle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 5,2 oranında değer kazanarak, kapanışta 8.329,05 puana yükseldi. Borsanın yükselmesinde, ABD hükümetinin otomotiv sektörünü kurtarmaya yönelik girişimleri etkili oldu.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsasının yüzde 5,2 oranında değer kazanmasının ardından, Hong Kong Borsası yüzde 7,5 ve Güney Kore Borsası da yüzde 6,9 gibi önemli oranda değer kazandı.



