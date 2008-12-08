T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Asya borsaları toparlandı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, geçen hafta rekor düzeyde değer kaybeden Asya borsaları, bu haftaya toparlanarak girdi.

08 Aralık 2008 02:00

Küresel ekonomik kriz nedeniyle, geçen hafta rekor düzeyde değer kaybeden Asya borsaları, bu haftaya toparlanarak girdi.

Çin'in ekonomiyi canlandırmak için 22 milyar dolarlık demiryolu yatırımı gerçekleştirecek olması ve ABD otomotiv sektörüne yönelik teşvik haberleri, Asya borsalarının toparlanmasında etkili oldu.

Tokyo Borsası yükselişle kapandı

Nikkei Endeksi, yüzde 5,2 oranında değer kazanarak, kapanışta 8.329,05 puana yükseldi. Borsanın yükselmesinde, ABD hükümetinin otomotiv sektörünü kurtarmaya yönelik girişimleri etkili oldu.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsasının yüzde 5,2 oranında değer kazanmasının ardından, Hong Kong Borsası yüzde 7,5 ve Güney Kore Borsası da yüzde 6,9 gibi önemli oranda değer kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24