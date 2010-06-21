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Ekonomi

Asya borsaları Çin'in kararıyla yükseldi

Günü Hong Kong Borsası yüzde 3, Tokyo Borsası da yüzde 2 yükselişle kapadı.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Çin'in Cumartesi günü para birimi Yuan'ın değerini yeniden düzenleyip daha esnek hale getirmeyi planladığını açıklaması sonrası, Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.

 Yuan ve dolar

Günü Hong Kong Borsası yüzde 3, Tokyo Borsası da yüzde 2 yükselişle kapadı.

Avrupa piyasalarında ise daha temkinli bir eğilim gözlendi.

Uzmanlar, yatırımcıların Çin'in kararını, dünya ekonomisinin toparlanacağına güvenme yolunda bir sinyal olarak görüyor.

Çin'in kararı sonrası, dünya piyasalarında Yuan Amerikan Doları'na karşı yüzde 4 değer kazandı.

Yuan'ın değeri böylece, yaklaşık son iki yılın en yüksek düzeyine çıkmış oldu.


Batılı ülkeler Çin'i suçluyordu

Batılı ülkeler uzun süredir Çin'i ihracatını artırmak için Yuan'ın değerini düşük tutmakla suçluyordu.

Borsalarda yatırım yapanlar ise şimdi Yuan'ın gerçek değerini bulması ihtimali üzerinden alım satım yapıyor.

Çin Yönetimi bu sözünü tutacak olursa bu durum, ürünlerini Çin'de pazarlamak isteyenler için iyi haber anlamına gelecek.

Pek çok kişi, Yuan'ın değerinin Pekin Yönetimi tarafından suni olarak düşük tutulduğunu söylüyor.

Yuan'ın değerinin başlıca para birimleri karşısında düşük olması, Çinli ihracatçıların işine yarıyor.

Ancak bu durum ülkeye yapılan ithalatı da daha pahalı hale getiriyor.

Pekin Yönetimi'nin herşeye karşın Çin Yuanı'nın değerinin bir anda ve hızla değişmesini istemediği anlaşılıyor.

Çin Merkez Bankası haftanın ilk işlem günü öncesi, kendi işlemlerinde Yuan'ın Amerikan Doları karşısındaki değerini değiştirmedi.


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