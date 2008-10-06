Asya beşik gibi sallanıyor

İlk deprem dün Yeni Zelanda'yı sarstı. Ardından bu sabaha karşı Kırgızistan'ı vurdu. 72 kişi hayatını kaybetti. Tacikistan ve Özbekistan da etkilendi. Çin ve Afganistan da, peş peşe depremlerle sallandı. Öğle vakti ise Tibet şiddetle sarsıldı. Zincirleme depremler Asya'da panik yarattı.



Yeni Zelanda: 6.5



Yeni Zelanda açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Kurumu, depremin merkez üssünün Kermadec adaları açıkları olduğunu, depremin okyanusun 35 km altında meydana geldiğini duyurdu. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.



Kırgızistan: 6.3



Kırgızistan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı, Oş kentinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Oş Eyaleti'nin Alay İlçesi Sarı-Taş köyünden 45 kilometre uzaklıkta 6.3 büyüklüğündeki deprem, başkent Bişkek'te de 3,5 büyüklüğünde hissedildi. Depremde 72 kişinin öldüğü açıklandı.



Çin: 5.7



Bu arada, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinin de de 5.7 büyüklüğündeki depremle sallandığını bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma kurumu, Çin'in Tacikistan ve Kırgızistan sınırı yakınındaki Sincan'da yerel saatle gece yarısından sonra 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Resmi Çin haber ajansı Xinhua da depremin Sincan'ın Vukia kasabasında meydana geldiğini bildirdi. Depremde can ya da mal kaybı olduğuna ilişkin bir haber verilmedi. Depremin Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedildiği bildiriliyor. Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan sınır bölgesi, Orta Asya'nın sismik açıdan aktif kesiminde yer alıyor.



Afganistan: 5.9



Afganistan'ın orta bölgesinde de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkezinin başkent Kabil'in yaklaşık 70 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte olduğunu kaydetti. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirildi."



Tibet: 6.6



Tibet'te 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü, Tibet'te anlık büyüklük ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde, 30 kişinin öldüğü bildirildi.

