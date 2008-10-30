Astsubayların da Harp Okulu oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri önümüzdeki yıl bir yeniliğe imza atacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un, subaylarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel direği olarak nitelendirdiği astsubaylar için Balıkesir’deki Astsubay Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, “Astsubay Üst Karargah Hizmetler Eğitim Merkezi Komutanlığı” kuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu karargahlarında görevlendirilecek astsubaylar, 2009’dan itibaren Balıkesir’de özel bir eğitim alacaklar. Subayların, Harp Akademileri Komutanlığı’nda aldıkları eğitime benzer bir eğitim alacak astsubaylar daha sonra karargahlara atanacaklar.



Astsubay Üst Karargah Hizmetler Eğitim Merkezi Komutanlığı’na, astsubay başçavuş rütbesine terfi edenler arasından sınavla seçilecek olan personel alınacak. Seçilecek personel, 12 hafta uzaktan, 12 hafta da bizzat komutanlık karargahında eğitilecek.

Bu astsubaylara, “harekat, istihbarat, harp tarihi, strateji, müşterek yönetim ve uluslararası ilişkiler” konularında hizmet içi eğitim verilecek. Astsubaylar bu eğitimlerinin ardından da Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve ordu karargahlarındaki yeni görevlerine başlayacaklar. Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görev yapacak öğretim elemanlarının 2009 yılındaki eğitim için şimdiden görev başı eğitim almaya başladıkları kaydedildi.

Bilindiği gibi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, geçtiğimiz 30 Ağustos resepsiyonuna ilk kez astsubaylar ve uzman erbaşları davet etmiş, 15 Ekim’de ise Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alayı’na sancak vererek, “TSK’nın subaylarla birlikte iki temel direği” olarak nitelediği astsubaylara olan güven ve desteğini göstermişti.



ASTSUBAY OKULUNUN TARİHİ



Astsubay Meslek Okulları ilk olarak 1909 yılında Osmanlı döneminde 7 ordu bölgesinde kuruldu. 1964’te Çankırı’da kurulan Astsubay Hazırlama Okulu ile 1960’ta Ankara’da kurulan Elektronik Erbaş Hazırlama Okulu daha sonra Balıkesir’e taşındı. 2003 yılında yeniden yapılandırma çerçevesinde Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak ön lisans seviyesinde eğitim vermeye başladı. Okul, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönetici ve teknik astsubay yetiştirmenin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına piyade, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da teknik sınıfta personel yetiştiriyor. Lise mezunu öğrencilere 2 yıl eğitim verilirken, lisans ve ön lisans mezunları ise 19 hafta eğitim alıyor. YÖK tarafından 2 yıllık yüksek eğitime denkliği tanınan okulda verilen eğitim, akademik ve askeri konuları kapsayacak şekilde tamamlanıyor.

