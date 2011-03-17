-ASTSUBAYIN EŞİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU MALATYA (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, Malatya'da gözaltına alınan astsubayın eşi intihar girişiminde bulundu. Soruşturma kapsamında yapılan aramalardan sonra gözaltına alınan jandarma astsubaylardan M.Ç'nin eşi H.Ç'nin, Fırat Mahallesi'ndeki evlerinde tabanca ile intihar etmek istediği ve bir el silah sesi duyulduğu öğrenildi. Çağrılan ambulansla Malatya Devlet Hastanesine götürülen H.Ç'nin yara almadığı, hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.