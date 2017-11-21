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Astsubayı şehit eden katil zanlısı ilanla aranıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, jandarma ekipleri ile girdiği çatışmada 35 yaşındaki Astsubay Emrah Ünalan'ı şehit eden, Uzman Jandarma Çavuş İrfan Yüksel'i yaralayan 43 yaşındaki Hüseyin Türkmen'in yerinin tespit edilerek yakalanması için güvenlik

21 Kasım 2017 16:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, jandarma ekipleri ile girdiği çatışmada 35 yaşındaki Astsubay Emrah Ünalan\'ı şehit eden, Uzman Jandarma Çavuş İrfan Yüksel\'i yaralayan 43 yaşındaki Hüseyin Türkmen\'in yerinin tespit edilerek yakalanması için güvenlik güçleri, el ilanı bastırıp kahvelere astı.
Aydın\'da 2013 yılının Eylül ayında, boşanma kararı alıp babasının evine giden eşi ile kayınbiraderini av tüfeğiyle vurarak yaralayan, kayınpederini ise öldürüp kaçan Hüseyin Türkmen, Ocak 2015\'te ise Eğrikavak Mahallesi yakınlarında jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek Astsubay Emrah Ünalan\'ı şehit edip, Jandarma Uzman Çavuş İrfan Yüksel\'i yaraladı. Şüpheli Türkmen\'in yakalanması için birçok ihbarı değerlendiren ve arazide çalışma başlatan jandarma, bugüne kadar sonuca ulaşamadı.
AFİŞ DAĞITILDI
Kiraz ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlıkları, Hüseyin Türkmen\'in bölgelerinde olma ihtimaline karşın, zanlının fotoğrafının bulunduğu \'aranıyor\' afişlerini köy kahvelere astı. Türkmen\'in görülmesi halinde ihbar edilmesi için halktan yardım isteyen ekipler, Türkmen\'in sürekli kılık değiştirdiği için tanınmama ihtimaline karşı köylülerin tanımadıkları kişiler konusunda da ihbarda bulunmaları istendi. Aydın- İzmir arasındaki 1500 rakımlı dağlarda saklandığı ve bazı kişilerden gıda yardımı aldığı ileri sürülen Türkmen\'in izini süren ekipler, saklanabileceği yerlerin daraltıldığını ve yakalanmasının an meselesi olduğu ifade etti.

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