T24 LogoT24 Logo
Gündem

Astsubay kazada hayatını kaybetti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü havacı astsubay 32 yaşındaki Eyüp Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti

23 Ekim 2018 01:41

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü havacı astsubay 32 yaşındaki Eyüp Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Uşak Karayolu Gürpınar Mahallesi girişinde meydana geldi. Isparta Kara Havacılık Okulu\'nda görevli hava astsubay Eyüp Yılmaz yönetimindeki 34 GR 0890 plakalı otomobil, Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Eyüp Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yılmaz\'ın cesedi otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tunay YAZICIÇİVRİL Denizli DHA DENİZLİEyüp YılmazUşak Karayolu Gürpınar MahallesiIsparta Kara Havacılık OkuluGRUşakKazayıYılmazDevlet Hastanesi MorguJandarmanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24