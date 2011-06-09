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ASTSUBAY İLDENİZ, AYDIN'DA GÖZALTINA ALINDI AYDIN(A.A)

09 Haziran 2011 13:25

-ASTSUBAY İLDENİZ, AYDIN'DA GÖZALTINA ALINDI AYDIN(A.A) - 09.06.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, hakkında tutuklama kararı çıkartılan astsubay Özcan İldeniz, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesince, ''Şemdinli Davası'' sanıkları astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından, astsubay Özcan İldeniz, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde yakalandı.  İldeniz, Van'a gönderilmek üzere askeri yetkililere teslim edildi. Tutuklama kararı çıkartılan astsubaylardan Ali Kaya ise dün akşam saatlerinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gözaltına alınmıştı.

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