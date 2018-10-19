Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan'ın ilk yaş gününü mezarında kutladı (2)

ADI VERİLEN ANAOKULUNDA PASTA KESİLDİ

Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya\'nın anneannesi Suudiye Demir, teyzesi Sevgi Ergüven ve dayısı Emirhan Demir, ilçedeki Yıldırım Mahallesi\'ndeki Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya\'nın adı verilen Anaokulu\'nda düzenlenen programa katıldı. Anaokulunda yaşasaydı 1 yaşına girecek olan Bedirhan Mustafa için minik öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Minik öğrenciler, şehit bebeğin doğum gününü kutlayarak \'Bedirhan bebek kalbimizdesin\' ifadelerini kullandı. Şehit Bedirhan Mustafa için hazırlanan ve üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı teyzesi Sevgi Ergüven ve minik öğrenciler kesti. Anneanne Suudiye Demir daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği\'ne geçerek kızı Nurcan ve torunu Bedirhan Mustafa\'nın mezarlarını ziyaret etti. Anneanne Demir \"Kuzum burada mı kutlayacaktım doğum gününü, yavrum. Doğum gününü kutladım yavrum. Küçücük bedenin nerede kaldı. Kuzumun yanında nasıl da yatıyorsun kuzum. Bugün yavrumun doğum günüydü kuzum\" diye gözyaşı döktü.

Mezar başında dua okuyan Demir ailesi, şehit Bedirhan Mustafa\'nın doğum gününü kutladı. Anneanne Demir, Bedirhan Mustafa\'nın doğum gününü toprakta kutladıklarını ifade ederek \"Her şey için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yanan biziz. Bedirhan bugün bir yaşına girdi, toprakta kutladık. Allah nice Bedirhan\'lara uzun ömürler versin. Benim yavrumu yediler. Allah yiyenleri kahretsin\" dedi.

Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulu Müdürü Musa Ağa ise \'\'Anaokulumuza, şehit bebeğimiz Bedirhan Mustafa\'nın ismi verildi. Eğer bebeğimiz yaşasaydı bugün itibariyle bir yaşında olacaktı. O yaşamıyor ama bu okuldan binlerce Bedirhan\'lar, Mustafa\'lar yetişecek inşallah. Allah\'tan rahmet diliyorum. Bu okulda okuyan 148 öğrencimizi inşallah Bedirhan Mustafa gibi yetiştireceğiz\" ifadelerini kullandı.



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