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Dünya

Astronotun çektiği fotoğraf 'UFO' tartışması başlattı

Daha önce NASA'nın Mars'taki aracından gönderilen fotoğraflarda yer alan şekiller uzaylı izi taşıdığı gerekçesiyle gündeme gelmişti

20 Kasım 2015 20:58

Sosyal medya tartışma konusu, 236 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşayan Scott Kelly'nin Twitter'da paylaştığı kare oldu. Söz konusu karedeki cismin bir 'UFO'ya ait olduğunu belirten kullanıcılar yeni bir tartışma başlattı.

Twitter ve Instagram gibi platformlar üzerinde en çok takipçi edinen isimlerden biri olan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) çalışanı Scott Kelly, sosyal medyada paylaştığı kare ile gündeme geldi.

236 gündür ISS'de yaşayan Kelly'nin Twitter'da paylaştığı karede bir nesnenin olduğunu belirten pek çok sosyal medya kullanıcısı bunun bir 'UFO'ya ait olduğu iddiasında bulundu.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen karenin ISS'nin bir yansıması veya bir parçası olduğunu belirtenlerin sayısı da az değil.

Bu ilk defa yaşanan bir olay değil. Daha önce NASA'nın Mars'taki aracından gönderilen fotoğraflarda yer alan şekiller uzaylı izi taşıdığı gerekçesiyle gündeme gelmişti.

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