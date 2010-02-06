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Dünya

Astronotlara Twitter'dan sorun!

Uzaydaki astronotlara Twitter'daki sayfalarını güncelleme izin veren Amerikan uzay kuruluşu NASA, arzu edenleri Twitter aracılığıyla astronotlara soru sormaya çağırdı.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Uzaydaki astronotlara Twitter'daki sayfalarını güncelleme izin veren Amerikan uzay kuruluşu NASA, arzu edenleri Twitter aracılığıyla astronotlara soru sormaya çağırdı.
    


NASA, Pazar günü Endeavour mekiğiyle uzaya gidecek astronotlara sorulacak soruların astronot Mike Massimino'nun Twitter hesabı "astro_Mike"a gönderilebileceğini ve sorulara yanıtların internetten yayın yapan NASA televizyonunda yapılacak 20 dakikalık program sırasında astronotlar tarafından verileceğini bildirdi.


Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli Amerikalı uçuş mühendisi Timothy Creamer geçen ay gönderdiği mesajla Twitter'la uzaydan mesaj geçen ilk kişi olmuştu.


Pazar fırlatılacak Endeavour uzay mekiği, UUİ'nin tamamlanmasını sağlayacak son büyük modül ile yüksek teknoloji ürünü uzay verandasını taşıyacak.

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