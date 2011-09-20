-Astronotlar uzayda yüzmeyi öğrenecek WASHINGTON (A.A) - 20.09.2011 - ABD'nin uzaydaki hedeflerinden gök taşını ziyaret edecek astronotlar, çekim gücü olmaması nedeniyle, uzayda ''yüzmeyi'' öğrenmek için denizaltıda eğitim görecekler. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'ya göre 2025'te gerçek olacak bu deneye hazırlanmak için Amerikalı, Japon ve Kanadalı astronotlardan oluşan ekibin 17 Ekim'de Atlantik'teki bir denizaltıda 13 gün sürecek ilk eğitimlerine başlayacakları belirtildi. Olağandışı Ortamlarda Görev Operasyonu (NEEMO) adı verilen eğitimin hedefleri konusunda bilgi veren NASA, bir gök taşında asgari düzeyde çekim olacağından burada yürümenin gerçekçi bir çözüm olmayacağını belirterek, astronotların gök taşına çok benzeyen bir ortamda, uzay gemisi vazifesi görecek denizaltı ve Florida açıklarındaki bir denizaltı laboratuvarında tekniklerini geliştireceklerini kaydetti. Çekim olmayacağından gök taşını ziyaret edecek astronotlar buradan boşluğa uçmamak için kendilerini birçok noktadan gök cismiyle bağlayacaklar. Aralarında NASA'nın deneyimli astronotlarından Stan Love, Richard Arnold ve Mike Gernhardt'ın bulunduğu ekip Key Largo'nun 4,5 kilometre açığında 19 metre derinde bulunan ve 1993'ten beri hizmette bulunan laboratuvarı kullanacak.