T24 LogoT24 Logo
Dünya

ASTRONOTLAR UZAYDA DOMATES YETİŞTİRECEK MOSKOVA (A.A)

12 Mayıs 2011 19:57

-ASTRONOTLAR UZAYDA DOMATES YETİŞTİRECEK MOSKOVA (A.A) - 12.05.2011 -  Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) modernize edilen Soyuz TMA-02M uzay aracıyla gidecek üç astronot Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki "Yıldız Kenti"nde aldıkları eğitimle son hazırlıklarını yapıyorlar. İngilizce yayın yapan "Russia Today" televizyonu, Rus Sergey Volkov, Amerikalı Michael E. Fossum ve Japon Satoshi Furukawa adlı astronotların 7 Haziran'da yapacakları uçuşa hazır olmak için Yıldız Kenti'ndeki eğitimlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Yetkililer, 7 Haziran'daki uçuşun TMA-02M ile yapılacak 110. uzay uçuşu olacağını kaydettiler. Rus kozmonot Volkov, eğitim aldıkları kentte yaptığı açıklamada, "Uzay boşluğunun belirli maddeler üzerinde nasıl etki yaptığına dair bazı teknolojik deneyler yapacağız. İlk defa uzayda salata, buğday ve yeşil soğan yerine domates yetiştireceğiz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24