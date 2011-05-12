-ASTRONOTLAR UZAYDA DOMATES YETİŞTİRECEK MOSKOVA (A.A) - 12.05.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) modernize edilen Soyuz TMA-02M uzay aracıyla gidecek üç astronot Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki "Yıldız Kenti"nde aldıkları eğitimle son hazırlıklarını yapıyorlar. İngilizce yayın yapan "Russia Today" televizyonu, Rus Sergey Volkov, Amerikalı Michael E. Fossum ve Japon Satoshi Furukawa adlı astronotların 7 Haziran'da yapacakları uçuşa hazır olmak için Yıldız Kenti'ndeki eğitimlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Yetkililer, 7 Haziran'daki uçuşun TMA-02M ile yapılacak 110. uzay uçuşu olacağını kaydettiler. Rus kozmonot Volkov, eğitim aldıkları kentte yaptığı açıklamada, "Uzay boşluğunun belirli maddeler üzerinde nasıl etki yaptığına dair bazı teknolojik deneyler yapacağız. İlk defa uzayda salata, buğday ve yeşil soğan yerine domates yetiştireceğiz" dedi.