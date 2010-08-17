-ASTRONOTLAR UUİ'YE YENİ POMPAYI TAKTI CAPE CANAVERAL (A.A) - 17.08.2010 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonundaki (UUİ) pompa ve soğutma arızasını gidermek üzere devre dışı kalan pompanın yerine yenisini taktı. ABD'nin Florida'daki uzay merkezi Cape Canaveral'dan yapılan açıklamada, NASA astronotları Douglas Wheelock ve Tracy Caldwell Dyson'ın, dün 7 saat 20 dakika süren 3. uzay yürüyüşünde geçen hafta sökülen arızalı pompanın yerine 355 kilo ağırlığındaki yeni amonyak pompasını takmayı başardıkları belirtildi. UUİ'nin 31 Temmuzda arızalanan bir pompası, soğutma sistemlerinden birini devre dışı bırakmış, sistemi istasyon komuta merkezinden onarma girişimi başarısız olmuştu. NASA, 3'ü Rus kozmonot toplam 6 kişilik mürettebat için tehlikenin söz konusu olmadığını duyurmuş, ancak arıza nedeniyle istasyonun bazı bölümlerinde sıcaklığın normalin biraz üzerinde olduğunu açıklamıştı. Astronotların onarım için toplam 22 saat 49 dakika uzayda kaldığı belirtilirken NASA, bu onarımın, UUİ'nin yörüngeye oturtulduğu 1998'den beri yapılan görevlerin en zorlularından biri olduğunu vurguladı. Astronotlar, geçen hafta, 7 saat 26 dakika süren ikinci uzay yürüyüşünde arızalanan pompayı sökmüştü. Isıtma ve soğutma sistemleri istasyonda yaşamın devamı açısından büyük önem taşıyor. Sistemin çökmesi halinde güneş tarafında sıcaklık 121 dereceye çıkarken, diğer tarafta eksi 157 dereceye kadar düşüyor.