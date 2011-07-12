-ASTRONOTLAR SON UZAY YÜRÜYÜŞLERİNE BAŞLADI CAPE CANAVERAL (A.A) - 12.07.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)'nda bulunan astronotların, son uzay yürüyüşüne başladıkları bildirildi. Astronotlar Michael Fossum ve Ronald Garan Jr, bu sabah Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunan UUİ'den çıkarak, yürüyüşe başladılar. Fossum ve Garan'ın son uzay yürüyüşlerinde, UUİ'nin dışında bozuk bir amonyak pompasına erişerek, pompayı UUİ ile kenetli Atlantis uzay mekiğine taşıyacakları belirtildi. NASA, geçen yaz bozulan pompanın arızalanmasının sebebinin mühendisler tarafından çözülebilmesi için geri getirilmesini istiyor. Bu görevinde UUİ'ye sadece 4 astronot getiren Atlantis'in uzayda 9 gün kalacağı bildirilmişti.