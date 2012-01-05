-Astronotlar heyecanla aracı bekliyor ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 7 Şubat'ta özel sektöre ait bir uzay aracıyla yapılacak ilk deneme seferi, uzay ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak. Yörüngedeki uzay istasyonuna ticari yük taşınması alanında yeni bir döneme girilmesini sağlayacak SpaceX Dragon uzay aracının deneme seferi, UUİ'nin astronotları tarafından da heyecanla bekleniyor. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak Dragon uzay aracı, uzay istasyonuyla sağ salim ve güvenli bir şekilde kenetlenebileceğini ispat etmekle yükümlü bulunuyor. Her şey yolunda giderse, deneme seferinden sonra yıl içinde, ikmal malzemesiyle tam yüklü bir Dragon uzay aracı UUİ'ye gönderilecek. California'daki Hawthorne'da kurulu SpaceX firması, uzay istasyonuna 12 kargo seferi için 1,6 milyar dolar, merkezi Virginia'daki Dulles'te bulunan Orbital Sciences şirketi de UUİ'ye 8 ticari sefer için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı. Uzay mühendisi Don Pettit, Spacex Dragon uzay aracının yapacağı seferi, Amerikan vahşı batısının 19. yüzyılda dünyaya açılışına benzeterek, "Bu, bir nevi ilk yük trenlerinin, ikmal sağlamak için batıya gidişi gibi" dedi. UUİ'nin komutan Dan Burbank de tüm istasyon mürettebatının bu deneme seferini büyük heyecanla beklediğini belirterek, bu seferin uzay istasyonunun geleceği için çok önemli olduğuna işaret etti. Amerikan uzay mekiklerinin geçen yıl sonunda emekliye ayrılmasıyla, uzay istasyonuna yapılacak ticari ikmal seferleri de büyük önem kazanmış oldu. Ticari seferlerde bir gecikme istasyondaki altı kişilik mürettebatın sayısının hemen üçe düşmesine yol açabilir, erzak ve malzeme ikmalindeki eksiklik istasyonun geçici olarak tahliyesine neden olabilir. Özel sektöre ait uzay aracı Dragon ayrıca, uzay istasyonundan bilimsel numunelerin ve onarım için Dünya'ya taşınması gereken bozuk makine parçalarını da geri getirerek kilit bir rol üstlenecek. Uzay mekikleri seferden kaldırıldığından beri istasyondan Dünya'ya hacmi biraz büyük hiçbir parça getirilemiyor. İstasyonun ortakları olan ülkelerin hükümetlerine bağlı kuruluşlar tarafından yapılan ikmal seferlerinde kullanılan Rusya'nın Progress, Avrupa Uzay Kurumunun ATV ve Japonya'nın HTV araçları, Dünya'ya dönüşlerinde istasyonun çöplerini taşımak ve atmosfere girişlerinde yanmak üzere tasarlanmış bulunuyor. SpaceX ile birkaç başka Amerikan şirketi, istasyona astronot taşınması ve Dünya'ya getirilmesi için NASA ile sözleşme yapmıştı. Bu arada, ABD, istasyona astronotlarının 2016'ya kadar taşınması için 1 milyar dolar civarında ödeme yapacak. UUİ'ye astronot gönderirken basınçlı ya da basınçsız kargo aracı olarak tekrar kullanılabilen Dragon kapsülü, uzay istasyonuyla otomatik veya istenirse manuel olarak kenetlenebilme özelliğine sahip bulunuyor. "PayPal"ın kurucusu Elon Musk'ın SpaceX firması, bir yıl önce Dragon kapsülünü dünyanın yörüngesine başarıyla yerleştirmiş ve daha sonra kontrollü olarak Büyük Okyanus'a indirmişti.