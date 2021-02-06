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Dünya

Astronot Alan Shepard'ın Ay'da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu

06 Şubat 2021 20:07

Astronot Alan Shepard'ın, 1971'deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu.

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