-Astrofizikçi Hawking kadınları çözemiyor LONDRA/CAMBRIDGE (A.A) - 05.01.2012 - Kainatın en gizemli varlıklarından olan, ölmüş yıldızların (güneşlerin) kütlelerinden oluşan sonsuz çekimli karadeliklerin uzmanı İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, konuşmasını sağlayan cihazın "Amerikan İngilizcesi" ile çalışmasından nefret ediyor. Pazar günü 70 yaşını dolduracak Hawking, Amerikan Associated Press ajansının haberinde, konuşma özründe İngiltere İngilizcesini aradığını bildiriyor. 21 yaşındayken tedavisi olmayan "Amyotrofik lateral skleroz (ALS) adlı sinir hastalığına yakalandığı için konuşamayan Hawking, tekerlekli sandalyesiyle yüz hareketlerini gören elektrik gözü (sensör-almaç) aygıtının çevirdiği cümlelerle "konuşabiliyor". Bir hafta önce daha anlaşılır olması için kullandığı aygıtı geliştirecek uzman aradığını dünyaya bildiren Hawking için nöroloji uzmanları bu hastalıkla bu yaşa gelmenin mucizenin sınırına gelmek olduğunu belirtiyor. Londra Kraliyet Yüksekokulu Motor Nöron Hastalığı Tedavi-Araştırma Merkezi'nin müdürü Ammar Çelebi, "Evrenin sırlarını çözme yoluna giren Stephen Hawking'in hastalığıyla yaşamada büyük sır bıraktığını" aktarıyor. "Zamanın Kısa Tarihi" kitabının yazarı Hawking, "kürek mahkumu gibi yaşadığı" tekerlekli sandalyenin arkasındaki bataryalarla karmaşık kabloları göstermiş, "Bu halde ömrünüzü sürdürmek ister misiniz" diyerek, aygıtının geliştirilmesi için mühendis aradığını internetle dünyaya bildirmişti. New Scientist dergisinin sorusu olan "En Çok Neyi Düşünürsünüz" sorusunu Hawking, "kadınları" diyerek yanıtladı ve şakayla karışık, "Evrende topyekun büyük sır onlarda" ifadesini kullandı. Cambridge Üniversitesi'nde sadece Isaac Newton'un (1642-1727) başkanlığını yaptığı kürsünün başkanı olan Prof. Dr. Stephen Hawking'in pazar günkü 70. doğum gününde Cambridge Üniversitesi'de "Evrenin Durumu" konulu toplantıya İngiliz astronom Royal Martin Rees, Nobel fizik ödülü sahibi Saul Perlmutter ile kuramsal fizikte dünya uzmanı Kip Thorne katılıyor.