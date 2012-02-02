-Astrazeneca, 7 bin 300 kişiyi işten çıkaracak LONDRA (A.A) - 02.02.2012 - İngiliz-İsviçreli ilaç üreticisi AstraZeneca, dünya genelinde 7 bin 300 çalışanını işten çıkaracak. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, yeniden yapılandırma programı çerçevesinde 2014 yılı sonuna kadar 7 bin 300 çalışanın işten çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Şirket işten çıkarmalarla 1,6 milyar dolar tasarruf sağlamayı hedefliyor. AstraZeneca'nın net karı, geçen yıl yüzde 23 artarak 9,98 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı 2010 yılında 8,1 milyar dolar düzeyindeydi. Şirketin gelirleri ise söz konusu dönemde yüzde 2 azaldı. Şirketin net karı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 1,49 milyar dolar oldu. Şirket, 8 bini İngiltere'de olmak üzere dünya genelinde 61 bin kişiye istihdam sağlıyor.