T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AstraZeneca, 1400 kişiyi işten çıkaracak…

Eczacılık şirketi AstraZeneca, 2013 yılına kadar İspanya, Belçika ve İsveç’teki 3 fabrikasını kapatacak, 1400 işçiyi işten çıkaracak.

21 Kasım 2008 02:00

Eczacılık şirketi AstraZeneca, 2013 yılına kadar İspanya, Belçika ve İsveç’teki 3 fabrikasını kapatacak, 1400 işçiyi işten çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamada, Asya’da büyüyen pazarın etkinliğini artırmak ve yatırımları genişletmek amacıyla Avrupa’daki fabrikaların kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, şirketin Çin’deki Wuxi fabrikasına yapacağı yatırımlarla, fabrikayı Asya-Pasifik bölgesinin paketleme merkezine çevireceği ifade edildi.

Geçen ay AstraZeneca, ABD’de yatay seyir izleyen talebe karşılık Çin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü satışlar sayesinde 3. çeyrekte net karını yüzde 29 artırarak 1,73 milyar dolara çıkardığını açıklamıştı. Şirketin sadece Çin’deki satışları geçen ay yüzde 35 artmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24