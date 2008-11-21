AstraZeneca, 1400 kişiyi işten çıkaracak…

Eczacılık şirketi AstraZeneca, 2013 yılına kadar İspanya, Belçika ve İsveç’teki 3 fabrikasını kapatacak, 1400 işçiyi işten çıkaracak.



Şirketten yapılan açıklamada, Asya’da büyüyen pazarın etkinliğini artırmak ve yatırımları genişletmek amacıyla Avrupa’daki fabrikaların kapatılacağı bildirildi.



Açıklamada, şirketin Çin’deki Wuxi fabrikasına yapacağı yatırımlarla, fabrikayı Asya-Pasifik bölgesinin paketleme merkezine çevireceği ifade edildi.



Geçen ay AstraZeneca, ABD’de yatay seyir izleyen talebe karşılık Çin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü satışlar sayesinde 3. çeyrekte net karını yüzde 29 artırarak 1,73 milyar dolara çıkardığını açıklamıştı. Şirketin sadece Çin’deki satışları geçen ay yüzde 35 artmıştı.

