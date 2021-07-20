Aston Villa'dan Szalai için 15 milyon pound

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fenerbahçeli Attila Szalai için 15 milyon poundu (176.2 milyon TL) gözden çıkarttı. Haberde, bu transferin önündeki en büyük engelin, Pereira’nın Szalai’yi takımda tutmak istemesi olduğu yazıldı.

Attila Szalai, bu transfer döneminde Fenerbahçe ’nin en gözde oyuncusu oldu. Macar yıldız, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Sarı-lacivertlilerdeki oyunu ve Macaristan milli takımı ile EURO 2020'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok takımın takip ettiği 23 yaşındaki stoper için harekete geçen ilk ekip Aston Villa oldu.

Birmingham Live’de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Bjorn Engels’in ayrılmasının ardından savunmayı Szalai ile güçlendirmek için harekete geçti. Pereira’nın sözleri hatırlatıldı Sportif direktör Johan Lange’nin Macar yıldızı ilk hedef olarak belirlediği ve Aston Villa’nın bu transfer için 15 milyon poundu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Haberde yer alan yorumda, bu transferin önündeki en büyük engelin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira olduğu yazıldı. Pereira’nın, “Szalai, en iyi oyuncularımızdan biri. Hedefimiz şampiyonluksa, onun bizimle kalması gerekiyor” sözlerine yer verildi.