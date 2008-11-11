Ast'lar subay olabilecek

Astsubaylıktan subaylığa geçiş oranı yüzde 10'a çıkacak. Astsubay meslek okulundan harp okuluna geçiş olanağı sağlanacak. OYAK'ın yönetim kadrosunda onlar da yer alabilecek. Astsubaylara ayrılan tesis ve lojman oranı yükseltilecek.





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllardır ihmal edilen en kalabalık ayağı astsubayların çalışma ve yaşam şartları iyileştiriliyor. Astsubayları 30 Ağustos resepsiyonuna davet ederek bir ilki gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ikinci jestine hazırlanıyor.



TSK'da sayıları 100 bini bulan astsubaylar için hazırlanan 16 maddelik eylem planı şu unsurlardan oluşuyor:



* Astsubaylara subayların Komkarsu (Komutanlık ve karargâh subaylığı kursu) eğitimine benzer bir eğitimin verilmesi amacıyla Astsubay Akademisi'nin kurulması. İlk adım Balıkesir'de atıldı. Astsubay Yüksek Okulu'na alay verildi, "Üst Karargâh Hizmetler Eğitim Merkezi Komutanlığı" açıldı.



* Astsubaylıktan subaylığa geçiş oranlarının yüzde 5'ten, yüzde 15'e kadar çıkarılması.



* Meslek yüksek okulu öğrencisinin notuna göre Kara Harp Okulu'na yatay geçiş yapabilmesi.



* OYAK yönetim kadrosunda yer almaları.



* Astsubaylara tahsis edilen sosyal tesis ve lojman oranın düzeltilmesi.



* Komando İhtisas kursu gören astsubaylar Kara Kuvvetleri içerisinde özel ve nitelikli görevlere atanabilmesi ve ilave tazminat ödenmesi.



* Lisansüstü eğitime kıdem.



* Görev tazminatı.



* Emekli maaşında iyileştirme.



* Yedinci ve dokuzuncu yıllar arasındaki subaylık müracaatının beşinci ve yedinci yıllara çekilmesi.



* Lise mezunu astsubaylara, Anadolu Üniversitesi'nde ön lisans eğitimine devam etme şansı ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda yönetim Bölümü'nden mezun olanlara lisans eğitimi yapma imkânı tanınması. Böylelikle astsubayların görev yaptığı süre içinde akademik eğitimine de devam edebilecek.



* Yurtdışında yabancı dil eğitimi.



* Subay temel kurslarına katıldıkları andan itibaren teğmen rütbesi verilmesi.



* Rütbe bekleme sürelerinin düzenlenmesi. Astsubaylar 12 yılda başçavuşluğa terfi edip, 18 yıl aynı rütbede çalışabilecek.



* Yaş haddinden emekli olan astsubayların askeri hastanelerin B polikliniğinden faydalanabilmesi.



Orduevi kapısı Aksaray’la açıldı



Astsubaylar, birçok alanda subaylarla aynı ayrıcalıklara sahip olamamaktan yakınıyor. Emekli astsubaylar OYAK yönetimi ile ilgili olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek konuyu AİHM'ye de taşımışlardı.

Şimdiye kadar uygulamalarda özellikle sosyal tesis ve lojman tahsisinde ayrımcılık daha çok göze çarpıyordu. Astsubaylar, halen subayların kullanabildikleri orduevlerinin bazılarına giremiyor. Bu bağlamda ilk çalışma İstanbul'daki Aksaray Orduevi'nde yapıldı.

Aksaray Orduevi'nden artık astsubaylar da yararlanabilecek. Astsubayların tüm orduevlerine girebilme çalışmaları zamana yayarak gerçekleştirilecek. (Sabah)

