Aştiyani'ye ekranda cinayet tatbikatı yaptırıldı

T24 - İran’da taşlanarak idama mahkûm edilmesi dünyayı ayağa kaldıran Sakine Muhammedi Aştiyani, devlet televizyonuna çıkarılarak, kocasını nasıl öldürdüğü uygulamalı olarak anlattırıldı.





İran’da devlete bağlı olan ve İngilizce yayın yapan Press TV’de önceki gece yayınlanan programda Aştiyani, sevgilisi İsa Tahiri ile birlikte 2005’te kocasını öldürdüklerini “itiraf etti.” Resmi televizyon kanallarında dördüncü kez itirafı yayınlanan Aştiyani, kocasına sakinleştirici enjekte ettiği sahneyi de canlandırdı. Aştiyani’nin sevgilisini canlandıran bir oyuncu da kocası rolündeki adamın boynuna ve ayaklarına kablo sardı. Aktör daha sonra kablonun ucunu prize soktu. Aştiyani kocasının ölmesi için 7 kez elektrik vermeleri gerektiğini söyledi. Programda, Aştiyani’nin kocasının cesedinin fotoğrafları da gösterildi. Geçen perşembe günü Aştiyani’nin kendi evindeki fotoğrafları yayınlanmış ve 43 yaşındaki kadının serbest bırakılmış olebileceği düşünülmüştü. Ancak Press TV’den daha sonra yapılan açıklamada, Aştiyani’nin program çekimi için evine gönderildiği belirtilmişti.







İnandırıcı bulunmadı

Sakine Aştiyani’nin devlet televizyonunda cinayet itirafında bulunması, buna zorlanmış olabileceği yorumlarına neden oldu. Uluslararası Af Örgütü, Aştiyani’nin suçlu olduğunu söylediği bu görüntülerin yayınlanmasının, adil yargılamayla ilgili uluslararası standartlara aykırı olduğunu bildirdi. Almanya merkezli “Taşlama Karşıtı Komite” Sözcüsü Mina Ahadi de, İran televizyonundaki programı “propaganda” ve “tamamen yalan” diye niteledi.



