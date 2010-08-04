-AŞTİYANİ'NİN AVUKATI TÜRKİYE'DEN SIĞINMA TALEP ETTİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin avukatı Muhammed Mustafa, Türkiye'den sığınma talebinde bulundu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Çorabatır, Mustafa'nın dün İstanbul'da gözaltına alındığını doğrulayarak, "Türk makamları ile yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Kendisi Türkiye'den sığınma talebinde bulundu ve bu talebi de kaydedildi. Şimdi sığınma talebi incelenecek ve bunun en kısa zaman içinde olacağına inanıyoruz" dedi. Mustafa'nın talebinin kabul edilmesi durumunda iltica için üçüncü bir ülke bulunmaya çalışılacağını söyleyen Çorabatır, işlemlerin şartlar dolayısıyla hızlandırılmış bir şekilde olabileceğini bildirdi. Çorabatır, Mustafa'nın sınır dışı edilme riski bulunmadığını da kaydetti. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, durumu muğlak, mültecilik statüsü alabilecek ve can güvenliği tehlikede olan yabancılarla ilgili hukuken bir açıklama yapamayacaklarını söyleyerek, aynı nedenden ötürü bu şahsın Türkiye'de olup olmadığını doğrulama ya da yalanlama imkanlarının olmadığını belirttiler. Basında İranlı insan hakları savunucusu avukat Muhammed Mustafa'nın, Türkiye'ye girerken pasaportuyla ilgili bir sorun gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı haberleri yer almıştı. Çocuk mahkûmların idam cezasına çarptırılmasına karşı uluslararası bir kampanyaya öncülük eden Mustafa, İran'da recme çarptırılan ve uluslararası baskı sonucu cezası askıya alınan Sakine Muhammed Aştiyani'nin de avukatlığını yapıyordu. Mustafa'nın İran'da önce bürosu ve evi basılıp eşi ile üvey kardeşi gözaltına alınmış, 24 Temmuzda da kendisi sorgulanmak üzere hapishaneye götürülmüş, ardından da serbest bırakılmıştı. Mustafa'dan son günlerde haber alınamıyordu. Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a, Brezilya'nın Sakine Muhammed Aştiyani'ye sığınma hakkı sağlamasına izin vermesi çağrısı yapmıştı.