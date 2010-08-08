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Dünya

AŞTİYANİ'NİN AVUKATI NORVEÇ'TEN İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU OSLO (A.A)

08 Ağustos 2010 22:27

-AŞTİYANİ'NİN AVUKATI NORVEÇ'TEN İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU OSLO (A.A) - 08.08.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin avukatı Muhammed Mustafa'nın Norveç'ten iltica talebinde bulunduğu bildirildi. Türkiye'ye sığındıktan sonra Norveç'ten seyahat vizesi alarak Başkent Oslo'ya giden Mustafa, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası baskıyla Tahran yönetiminin mesleğini yapmasına izin vereceğini umduğunu söyledi. 31 yaşındaki Mustafa, İranlı yetkililerin kendisini tutuklama niyetinde olduğunu öğrendikten sonra geçen hafta Türkiye'ye kaçmıştı. Türkiye'de kısa süre gözaltına alınan Mustafa, dün uçakla Norveç'e gitmişti.

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