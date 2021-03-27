Astırdığı İstanbul Sözleşmesi afişi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bilecik Belediye Başkanı: Şiddet nereden geliyorsa gelsin karşıyız

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshettiği İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili astığı afişlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, söz konusu metnin tümü okunduğunda polis ya da öğretmenlere yönelik bir kasıt olmadığının anlaşılacağını ifade etti. Başkan Şahin, “Tüm Meclisimizin de onayladığı sözleşmenin arkasındayız. Bu evrensel bir konudur. Şiddete karşı olmanın suç olduğunu düşünmüyorum. Şiddet nereden geliyorsa gelsin karşıyız” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul Sözleşmesi kimlerden korur?” başlığı ile billboardlara reklam veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile reklamın “toplumun tüm kesimlerine hakaret içerdiğini, öğretmenleri ve polisi zan altında bıraktığını” savunarak, suç duyurusu sonucu billboard’lar güvenlik güçlerince kaldırıldığını belirtmişti.

Bilecik Belediye Başkanı Şahin, konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’ye konuştu. Afişlerdeki metnin tümü okunduğunda, herhangi bir meslek grubuna kasıt olmadığının görülebileceğini belirterek şunları söyledi:

“Soruşturma henüz bana gelmedi. İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuş, buna istinaden billboard’ları polis gözetiminde kaldırmışlar. Afişlerde yer alan metnin tümü okunduğunda polis ya da öğretmenlere yönelik bir kasıt olmadığı görülecektir. ‘Şiddet nereden ve kimden gelirse gelsin, her türlü şiddete karşıyım’ diyen bir metin o. Nihayetinde normal bir metin. Orada bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum. Kadına şiddete karşıyız ve bu sözleşme Meclis’te oybirliği ile geçmiş bir sözleşme. Bu yüzden tüm Meclisimizin de onayladığı sözleşmenin arkasındayız. Bu evrensel bir konudur. Şiddete karşı olmanın suç olduğunu düşünmüyorum. Şiddet nereden geliyorsa gelsin karşıyız. ‘Öğretmen, polise yönelik kasıt’ diyorlar fakat ben kendim emekli öğretmenim, annem babam öğretmen. Öyle bir kasıt olamaz.”

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı: