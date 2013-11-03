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Astına 'öküz müsün' diyen komutan 8 bin TL tazminat ödeyecek

Yargıtay: Davalının davacıya hakaret etmesi görevi ile ilgili olmadığından kişisel kusura ilişkin bulunduğundan davanın adli yargıda görülmesi gerekmektedir

03 Kasım 2013 13:01

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emrindeki astsubaya “salak salak iş yapıyorsun, mal mal ne bakıyorsun öküz müsün” diyen bir binbaşının sözlerini kişisel kusur olarak kabul ederek, 8 bin lira tazminata mahkum eden yerel mahkeme kararını onadı

Milliyat'te yer alan habere göre, olay hakkında hazırlanan Askeri İdari Tahkikat Raporu’nda, binbaşının bilinçli olarak astını küçük düşürmek ve hakaret etmek amacımyla söz konusu sözleri söylemediği, iki tarafın da olaydan rahatsızlık ve pişmanlık duyduklarını dile getirmesi nedeniyle yasal işlem yapılmasına yer olmadığına, binbaşının yazılı olarak ikaz edilmesine karar verildiği belirtildi.  Binbaşının sözlerini kişisel kusur kapsamında değerlendiren mahkeme, “Davalının davacıya hakaret etmesi görevi ile ilgili olmadığından kişisel kusura ilişkin bulunduğundan davanın adli yargıda görülmesi gerekmektedir” denildi.

 

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