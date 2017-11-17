Astım krizine giren kadının yardımına şantiyedeki görevliler koştu

Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken, astım krizine girerek baygınlık geçiren Ebru Cankır\'a o sırada şantiyede görevli 2 sağlık personeli müdahale etti. Sağlık personelleri tarafından oksijen verilerek kendine getirilen Cankır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ebru Cankır, arkadaşlarıyla birlikte Piyalepaşa Bulvarı\'nda kaldırımda yürürken astım krizine girerek baygınlık geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken Cankır\'ı kendine getirmeye çalışan arkadaşları çevreden yardım istedi.

YARDIMINA ŞANTİYEDEKİ GÖREVLİLER KOŞTU

Cankır\'ın yardımına yakında bulunan bir şantiyede görevli güvenlik personeli ve 2 sağlık çalışanı koştu. Şantiyedeki sağlık çalışanları yerde yarı baygın haldeki Cankır\'a oksijen vererek kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen Cankır, olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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