'Asteğmeni dövüp yol kenarına attılar'

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Edirne’de oturan ve çocuk doktoru olan Eser Aynacı, geçen yılın Eylül ayında vatani görevini yapmak üzere Patnos’taki 34’üncü Piyade Tugayı Orgeneral Cevdet Sunay Kışlası’na geldi. İddiaya göre, Teğmen İ.C., bilinmeyen nedenle revirde görevli Asteğmen Aynacı’yı geçen salı gecesi silahla tehdit etti, Astsubay Muammer Y.’yi de dövdü. Eser Aynacı, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılırken, gece yarısından sonra Askeri Hastanesi’ne yakın bir yerde yol kenarında polisler tarafından bulunduğu öne sürüldü. Ambulansla Askeri Hastane’ye götürülen Eser Aynacı daha sonra Ağrı Devlet Hastanesi’nde 2 gün süreyle tedavi gördükten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahı Servisi’ne kaldırıldı.Evli ve 1 çocuk babası olan Eser Aynacı’nın Edirne’de oturan annesi Servet Aynacı, Patnos Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği dilekçede oğlunun askeri birlikte tehdit, şiddet gördüğünü ve dövüldüğünü öne sürdü. Servet Aynacı dilekçesinde şu iddialarda bulundu:"Oğlum askerlik yaptığı sürece devamlı olarak Teğmen İ. C. tarafından silahla tehdit ediliyordu. 11 Ocak’ta Astsubay Muammer tarafından boynundan tutularak kafası duvara vurulmuş ve darp edilmiştir. Çocuğumun sağlığından endişeliyim. Oğlum darp edildikten sonra, Ağrı Askeri Hastanesi’ne yakın bir yerde deliller yok etmek amacıyla gece saat 02.00’de yol kenarına bırakılmış. Polisler tarafından yol kenarında bulunan oğlum, ambulans çağrılarak Askeri Hastenesi’ne götürülmüştür. Oğlumun can güvenliği yoktur."Astsubay Muaammer Y. ilk sorgusunun ardından tutuklanarak Ağrı Askeri Cezaevi’ne konulurken soruşturma sürdürülüyor.