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'Asteğmen PKK propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, N.Ö.’nün evinde arama yaptı, bilgisayarı ve cep telefonu incelendi

12 Mayıs 2017 19:47

Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda Asteğmen olarak görev yapan N.Ö., sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ö., sevk edildiği nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, N.Ö.’nün evinde arama yaptı, bilgisayarı ve cep telefonu incelendi.

N.Ö., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli asteğmen, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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