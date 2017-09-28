Asteğmen, kalp krizi geçirip öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- VAN\'ın Gürpınar İlçesi\'nde görevli 26 yaşındaki Asteğmen Emin Acun, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Asteğmen Acun\'un ölümü, memleketi Nazilli\'de üzüntü yarattı.

Öğretmen olan ve Van\'da askerliğini yapan Asteğmen Emin Acun, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayıp, maçın bitmesinin ardından dün saat 21.30 sıralarında duş alırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Emin Acun\'un Aydın\'ın Nazilli İlçesi Yenimahalle Mahallesi 66. Sokak\'taki baca ocağına, sağlık ekipleri eşliğinde giden Nazilli Garnizon Komutanı Yüzbaşı Samet Demet ile Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu, acı haberi verdi.

Baba Ertan Acun ve anne Yasemin Acun\'un, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Denizli\'nin Sarayköy İlçesi\'nde bir fabrikada çalışan ve gece vardiyasında olan anne Yasemin Acun\'un, haberi öğrenince Nazilli\'ye döndüğü öğrenildi.

Emin Acun\'un cenazesinin Van\'da yapılacak askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere Nazilli\'ye getirileceği belirtildi.



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