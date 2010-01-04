Astana'nın buzdan şehirleri

T24 - Kazakistan’ın başkenti Astana’da farklı noktalara "inşa" edilen buzdan şehirler, kent sakinlerinin ilgi odağı oldu.
Astana’yı ikiye bölen Esil nehrinin donmasıyla nehirden çıkarılan büyük buz parçalarına şekil veren buz ustalarının oluşturdukları eserlerden oluşan "buzdan şehirler" ziyaretçi akınına uğruyor.
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Yeni yılla başlayan 10 günlük tatili de fırsat bilen Astanalılar, sıfırın altında 35 santigrat dereceye varan soğuğa aldırış etmeden, buzdan şehirlerin arasında kurulan paten pistlerinde eğleniyor.
Başkent sakinlerinin ilgisinden memnun olan yetkililer, buzdan şehirlerin nisan ayı sonuna kadar hizmet vereceğini belirtti.