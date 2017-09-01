Astana’daki yeni Suriye zirvesi 14-15 Eylül'de

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak ve ülkede barışı tesis etmek için 2015'ten beri aralıklarla Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülen görüşmelerin altıncı turu 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran; Suriye'deki "çatışmasızlık bölgelerindeki kontrol güçlerinin” faaliyetleri değerlendirecek.

Buna ek olarak İdlib, Humus ve Doğu Guta'da tesis edilecek çatışmasızlık bölgeleri ve mahkûmların takası masaya yatırılacak.

"Bir yıla kadar seçim olabilir”

IŞİD'in Suriye ile Irak'taki kayıpları ve örgütün etkisizleştirilmesi süreciyle ilgili konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkedeki savaşın sonunun başlangıcında olunduğunu söyledi.

BBC radyosunun sorularını yanıtlayan de Mistura, Rakka ve Deyr Ez Zor'un IŞİD'in elinden alınmasının ardından bir kader anının yaşanacağının altını çizdi. De Mistura, "Eğer uluslararası toplum hem muhalefete hem de hükümete yardım edip, hükümeti gerçek bir müzakereye itebilirse, o takdirde bir sene içerisinde güvenilir bir seçim ihtimali ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Deyr Ez Zor'un, Rusya destekli rejim güçleri tarafından Ekim başlarında IŞİD'in elinden alınmasını beklediğini söyleyen BM temsilcisi, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin de Rakka'yı aynı ayın sonlarında ele geçireceğini öngördüğünü kaydetti.

Özel temsilci, ABD öncülüğünde 2003'te başlatılan Irak işgalinde yapılan hataları hatırlatarak, "Çatışmalarda yer alan tarafların dahi önceliği artık bu savaşı bitirmeye verdiği bir ortamda, taraflar arasında bir anlayışın tesis edilmesine yaklaşıyoruz. Yapmamız gereken ise sadece çatışmaları sonlandırmak değil, istikrarlı bir şekilde bu savaşı bitirmek” şeklinde konuştu.

Fransa: Esad gitmeli

Öte yandan mayıs ayında yapılan ve Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerden bu yana Suriye Devlet Başkanı Esad'ın geleceği konusunda karışık işaretler gönderen Fransa, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian vasıtasıyla bir açıklama yaparak Suriye'de siyasi geçiş sürecine Esad'ın dahil edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fransa'daki RTL radyosunda söz alan Le Drian, "Esad'la barış inşa edemeyiz, kendisi çözüm olamaz” şeklinde konuştu.

Macron'dan önceki François Hollande hükümetinde savunma bakanlığı görevini yürüten Le Drian, sözlerine "Çözüm, yeni bir anayasa ve seçimlere doğru yol alan siyasi bir geçiş süreci takvimi oluşturmak” şeklinde devam etti.

Bu açıklama aynı zamanda Fransa'daki Macron hükümetinin ilk kez Esad'a karşı bu denli net bir tavır alması anlamına geliyor. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sürekli olarak muhalifleri destekleyen Fransa, Macron'un seçilmesiyle birlikte IŞİD ile mücadeleyi öncelediğini açıklamış ve Esad'ın geleceğine dair önceki hükümet kadar sert bir tutum takınmamıştı.

Cuma günü bir açıklama yapan Macron, 2018 başlarında Suriyeli mültecilerin eve dönüşü için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uluslararası bir konferans organize etmeyi planladıklarını söyledi ve bunun "Suriye'nin ve tüm bölgenin istikrara kavuşması için” çok önemli olduğunu kaydetti.

Lübnan'da 1 milyon 200 bin Suriyeli mülteci bulunurken, Türkiye'deki sığınmacıların sayısının 4 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor.

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AFP/Reuters,ÇÖ/CÖ