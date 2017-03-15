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Dünya

Astana'daki Suriye toplantılarında kritik 'İran' kararı

Astana toplantılarının dördüncü turunun Mayıs'ta yapılacağı bildirildi

15 Mart 2017 16:58

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye'deki ateşkesin sağlamlaştırılmasına yönelik toplantılarda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi.

Reuters'ın haberine göre Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin yaptığı ortak açıklamaya göre bir sonraki görüşmelerin Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi. Rusya heyeti, Türk, Rus ve İran heyetinden bazı temsilcilerin, Suriyeli muhaliflerle görüşmek için Astana'da kalacağını açıkladı.

Astana'nın ev sahipliği yaptığı Suriye konulu toplantıların üçüncü turu gerçekleştiriliyor.

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