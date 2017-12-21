Astana'daki Suriye görüşmelerinde gündem PYD

Rusya, Türkiye ve İran'dan resmi temsilciler sekizinci tur görüşmeler için bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geliyor. İki gün sürmesi planlanan görüşmelerde Suriye hükümeti ve muhalif gruplardan da heyetler hazır bulunacak.

Görüşmelerde Rusya'nın girişimiyle Soçi'de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için hazırlıkların öne çıkması bekleniyor.

Rusya Ekim ayı sonunda, Suriye'deki tüm etnik gruplardan temsilcileri kapsaması hedeflenen kongreye, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen PYD'yi de davet etmişti. Ancak Türkiye'nin bu konudaki itirazının ardından kongre ileri bir tarihe ertelenmiş, PYD'nin tekrar davet edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini korumuştu.

Türkiye Rusya'ya liste sundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PYD'nin Suriye'deki Kürtlerin çok az bir bölümünü temsil ettiğini söylemişti. Kongrede Suriye'deki Kürtleri temsil edebilecek Kürt grup ya da aşiretlerin isim listesini Rusya ile paylaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Kürtleri kim temsil edebilir bunların çalışmasını yapıyor, İran ve Rusya ile de bunu paylaşıyoruz. Zaten YPG'nin burada olmasına İran da karşı" demişti.

Moskova, Soçi'de yapılması planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye'nin yeni anayasasının çerçevesinin çizilmesini ve muhtemel siyasi reformların ele alınmasını ümit ettiğini duyurmuştu.

Ele alınacak diğer konular

Kazakistan'da yapılacak müzarekelerde, daha önceki Astana görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde ilan edilen çatışmasızlık bölgelerindeki ateşkes ihlalleri de ele alınacak. Tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranmasıyla ilgili anlaşmaların da masaya gelmesi bekleniyor.

BM Temsilcisi: Altın fırsat kaçtı

Astana'daki görüşmelere paralel olarak, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da aynı gün Moskova'da temaslarda bulunacak. De Mistura'nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu ile bir araya gelmesi planlanıyor.

De Mistura, Salı günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek BM öncülüğündeki Cenevre müzakerelerindeki başarısızlığın sebeplerini ele almıştı. De Mistura aynı gün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Cenevre'de geçen hafta da sonuç alınamayan Suriye görüşmelerinde "altın bir fırsat" kaçırıldığını belirtmişti. Suriye Özel Temsilcisi, BM'nin artık Suriye için bir anayasa taslağı yazılması konusunda somut adımlar atmasını sağlayacak fikirler sunması gerektiğini ifade etmişti.

Suriye'deki savaşı sonlandırmaya yönelik geçmişteki girişimlerin başarısızlığa uğramasının başlıca nedeni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın akıbeti konusunda yaşanan görüş ayrılıkları olarak gösteriliyor. Şam rejiminden temsilciler, Esad'ın görevden ayrılmasını şart koşan muhaliflerle doğrudan müzakere gerçekleştirmeyi reddediyor.

DW/dpa/AFP,CÖ/BK

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