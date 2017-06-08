Astana'daki Suriye görüşmeleri ertelendi

Suriye iç savaşına çözüm bulunması için 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan görüşmeler ertelendi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan erteleme kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak girişimiyle başlatılan Astana'daki Suriye krizine çözüm arama görüşmelerinin ertelenme nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Esad rejimi ile muhalif gruplardan bazılarının da temsil edildiği görüşmelerin ne zaman yapılacağının belli olmadığını söyledi. Açıklamada Türkiye, Rusya ve İran'ın ‘önümüzdeki gün ve haftalarda başkentlerinde uzmanlar düzeyindeki çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdiklerine' yer verildi.

Görüşmelerin son turunda Suriye'de ‘çatışmasız bölgeler' oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Astana görüşmeleri, Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre'da başlatılan Suriye barış müzakerelerine paralel olarak sürdürülüyor.

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DW, Reuters/AG,BD