Astana'daki Suriye görüşmeleri ertelendi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü 15-16 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ikinci tur Suriye görüşmelerinin "teknik sorunlar" nedeniyle perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.

Astana'da bugün başlaması planlanan ikinci tur Suriye görüşmelerine Suriye hükümetinin ve muhtemelen muhalefet temsilcilerinin de katılması ve geçen aralık ayında ilan edilen "kırılgan" ateşkesin masaya yatırılması bekleniyordu. Toplantıya BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Amerikalı diplomatlar da davet edilmişti.

Suriye'deki hangi muhalif grup temsilcilerinin toplantıda yer alacağı belirsizliğini koruyor. Ocak ayındaki ilk buluşmaya çağrılan Suriyeli silahlı muhalif grup temsilcilerinden çoğunun ikinci toplantıya davet almadıkları ifade ediliyor.

BM temsilcisi Mistura da bu defaki buluşmaya bizzat katılamayacağını, ekibindeki bir heyetin Astana'da kendisini temsil edeceklerini duyurdu.

Suriye'de 30 Aralık tarihinden bu yana geçerli olan ateşkes Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda mümkün olmuştu. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların görüşüldüğü ilk toplantı Astana'da yapılmıştı.

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AFP/ÇA/HS