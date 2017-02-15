T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Astana'daki Suriye görüşmeleri ertelendi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacağı açıklanan ikinci tur Suriye görüşmelerinin perşembe gününe ertelendiğini açıklandı.

15 Şubat 2017 16:22

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü 15-16 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan ikinci tur Suriye görüşmelerinin "teknik sorunlar" nedeniyle perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.

Astana'da bugün başlaması planlanan ikinci tur Suriye görüşmelerine Suriye hükümetinin ve muhtemelen muhalefet temsilcilerinin de katılması ve geçen aralık ayında ilan edilen "kırılgan" ateşkesin masaya yatırılması bekleniyordu. Toplantıya BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Amerikalı diplomatlar da davet edilmişti.

Suriye'deki hangi muhalif grup temsilcilerinin toplantıda yer alacağı belirsizliğini koruyor. Ocak ayındaki ilk buluşmaya çağrılan Suriyeli silahlı muhalif grup temsilcilerinden çoğunun ikinci toplantıya davet almadıkları ifade ediliyor.

BM temsilcisi Mistura da bu defaki buluşmaya bizzat katılamayacağını, ekibindeki bir heyetin Astana'da kendisini temsil edeceklerini duyurdu.

Suriye'de 30 Aralık tarihinden bu yana geçerli olan ateşkes Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda mümkün olmuştu. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların görüşüldüğü ilk toplantı Astana'da yapılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KazakistanAstanaSuriyeDışişleri BakanlığıSuriye SuriyeTemsilcisi StaffanMisturaAmerikalıSuriyeliAralıkRusya TürkiyeDeutsche Welle Türkçe AFP/ÇA/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24