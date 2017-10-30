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Dünya
Deutsche Welle

Astana'da yeni Suriye zirvesi

Suriye'de altı yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için Türkiye, Rusya ve İran öncülüğündeki barış görüşmelerinin yedinci ayağı başladı.

30 Ekim 2017 17:55

Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak ve ülkede barışı tesis etmek için 2015'ten bu yana aralıklarla Kazakistan'ın başkenti Astana'da sürdürülen görüşmelerin yedinci ayağı bugün başladı. Görüşmeler iki gün sürecek.

Görüşmelerin başlıca gündem maddesini, Suriye'deki dört bölgenin çatışmasızlık kapsamına alınması planının görüşülmesi oluşturuyor.

Çatışmasızlık bölgelerinin kurulması önerisi, Astana'da ilk kez geçen mayıs ayında ortaya atıldı. Planın başlıca amacını bu noktalara insani yardım, gıda ve tıbbi malzemelerin ulaştırılabilmesi oluşturuyor. Öte yandan uluslararası organizasyonlar ay başında çatışmasızlık bölgelerinden biri olan ve başkent Şam'ın hemen dışında bulunan Doğu Guta'daki insani krize dikkat çekmişti.

Doğu Guta'daki açlık krizi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verdiği bilgilere göre bölgedeki binden fazla çocuk ileri derecede, akut veya orta seviyede yetersiz beslenmeden muzdarip. Yardım konvoyları ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı başaramadığı için bin beş yüzden fazla çocuk ise ciddi risk altında bulunuyor.

Kızıl Haç da çatışmasızlık bölgeleri çatışmaların sayısını azaltsa da, bu bölgeler de dahil olmak üzere ülke genelinde şiddetin tırmandığı uyarısını yaptı.

Astana'da eylül ayında yapılan son görüşmelerde İdlib'in Suriye'deki dördüncü çatışmasızlık bölgesi olmasının yanı sıra üç ülkenin Suriye'ye 500'er askerlik gözlem gücü göndermesi kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Suriye'de 2011 yılı başından bu yana 330 binden fazla insan öldürüldü. Milyonlarca kişi ise yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Rusya: Türkiye istikrarı sağlayabilir

Rusya'nın resmi devlet haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği bilgilere göre, Rus delegasyonunun başında bulunan Alexander Lavrentyev, Rusya'nın İdlib vilayetinde milislerin varlığı nedeniyle yüksek bir saldırı tehdidi bulunudunu kaydetti ve Türkiye'nin bölgede istikrarı sağlamaya yardımcı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Lavrentyev, "Burada gerilim çok yüksek ve radikal grupların saldırılar için buraya birlikler yerleştirmiş olma tehdidi söz konusu" dedi.

AFP/Reuters/BW/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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