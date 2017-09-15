Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'dan İdlib uzlaşısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da altıncı turu tamamlanan Suriye görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın, müzakerelerinin sonucunda, İdlib dahil olmak Suriye'nin dört bölgesinde oluşturulacak gerilimi azaltma bölgeleri konusunda uzlaşıya vardığı belirtildi.

Astana'daki görüşmeler sonrasında Rusya, Türkiye ve İran'ın yaptığı ortak açıklamada, üç ülkenin; biri İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye'nin kuzeyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyinde, biri Humus vilayetinin kuzeyinde, biri Şam'ın kuzeyindeki Doğu Guta'da, diğeriyse Suriye'nin güneyinde yer alan Ürdün sınırında olmak üzere dört gerilimi azaltma bölgesinin sınırları konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Açıklamaya göre, Rusya, Türkiye ve İran gerilimi azaltma bölgelerinde gözetim sağlamak amacıyla Suriye'de ortak bir koordinasyon merkezi kuracak.

6 aylık süre

Sputnik'in aktardığı habere göre; söz konusu dört bölgenin altı aylık bir süre için oluşturulacağı fakat bu sürenin sonradan uzatılabileceği kaydedildi. Diğer taraftan Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun ekim ayında yapılacağı belirtiliyor.

İdlib'de garantör ülkelerden hangisinin güçlerinin bulunacağı ve buradaki gerilimi azaltma bölgesinin sınırları, Astana görüşmelerinin yeni turundan önce tarafların uzlaşamadıkları en önemli noktaydı.