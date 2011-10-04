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Ekonomi

Astana'da Avrasya Enerji Forumu ASTANA (A.A)

04 Ekim 2011 13:48

-Astana'da Avrasya Enerji Forumu ASTANA (A.A)- 04.10.2011 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 6'ncı Avrasya Enerji forumu başladı. Avrasya Enerji Forumu'nun ana konusu ''Sürdürülebilir Kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynakları'' oldu.  CNN'de Larry King Show Programını sunan dünyaca ünlü Larry King'in moderatörlük yaptığı Avrasya Enerji Forumuna 20 ülkeden uluslararası enerji, petrol ve gaz şirketi temsilcisi, bürokrat ve akademisyen katıldı. Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Selim Kuneralp ise Enerji Şartı Konferansı Başkanı olarak forumda hazır bulundu. Forumda  Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Guntheer Oettinger de bir konuşma yaptı.  Kazakistan Başbakanı Karim Massimov, forumun açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, dünya da kullanılan enerji kaynaklarının giderek azalmaya başladığını bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.  Kazakistan'ın Semipalatinsk Nükleer Deneme alanını kapatarak, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanımı konusunda önemli bir adım attığını ifade eden Massimov, ''Nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanımı ve güvenliği konusunda da bilgi ve tecrübe paylaşımına ihtiyaç var'' dedi. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Guntheer Oettinger de konuşmasında enerjinin kullanımı konusunda herkesin daha dikkatli davranması ve tasarrufa riayet etmesi gerektiğini söyledi. Toplantıya verilen arada Türk gazetecilerin soruların cevaplandıran Selim Kuneralp ise Enerji Şartı Konferansı başkanı olarak burada bulunduğunu, Kazakistan'ın Enerji Şartı Konferansının çalışmalarına  önem verdiğini söyledi. Kuneralp, NABUCO projesinin de Orta Asya gazının AB ülkelerine taşınması bakımından önemli bir proje olduğunu, şu anda bu konuda iki proje üzerinde tartışmaların yapıldığını ancak NABUCO'nun daha ekonomik ve rantabl olduğunu vurguladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Adanır'ın da hazır bulunduğu forum iki gün sürecek.

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