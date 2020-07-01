Astana Zirvesi bugün toplanıyor: Gündemde Suriye'deki gelişmeler var

Bugün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, video konferansla Astana zirvesini gerçekleştirecek. Zirvede Suriye konusu masaya yatırılacak.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan'ın aktardığına göre, zirvede ilk olarak İdlib'deki son durum konuşulacak başlıklar arasında. 5 Mart'ta Türkiye ve Rusya bir mutabakat muhtırası imzalamıştı. Çatışmalar durmuş ve Türk-Rus ortak devriyeleri atılmaya başlanmıştı. İdlib'deki gelişmelerin seyri bu zirvede masaya yatırılacak.

Bir de Suriye'de siyasi geçiş süreci var. Bunun bir bileşeni olan yeni anayasa görüşmeleri var. Suriye'nin bu görüşmelerde irrasyonel talepleri olduğunu söylemişti.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasındaki bazı diyalog çabaları da gündeme gelecek başlıklar arasında.

Libya ve Koronavirüs'le mücadele başlıklarının da konuşulması bekleniyor