T24 LogoT24 Logo
Spor

Astana karşısında 1 puanı alan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Galatasaray'ın golünü 64. dakikada Selçuk İnan attı

09 Aralık 2015 01:39

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Astana ile 1-1 berabere kalarak C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Galatasaray'ın golünü 64. dakikada Selçuk İnan; Astana'nın golünü ise 62'de Twumasi kaydetti.

Teknik direktör Mustafa Denizli, üçüncü dönemine başladığı Galatasaray'ın başında 8 bin 665 gün sonra bir Avrupa kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekiple son Avrupa kupası maçına, 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Werder Bremen önünde çıkan Denizli, aradan geçen 23 yıl 9 aylık bir sürenin ardından bu kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Galatasaray'ın başında bulundu.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak.

Astana: Eric, Anicic, Ilic, Postnikov, Shomko, Maksimovic, Kethevoama, Muzhikov, Canas, Twumasi, Kabananga

ETİKETLER

gaatasarayastanauefaavrupa ligişampiyonlar ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24