Astana karşısında 1 puanı alan Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Astana ile 1-1 berabere kalarak C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Galatasaray'ın golünü 64. dakikada Selçuk İnan; Astana'nın golünü ise 62'de Twumasi kaydetti.

Teknik direktör Mustafa Denizli, üçüncü dönemine başladığı Galatasaray'ın başında 8 bin 665 gün sonra bir Avrupa kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekiple son Avrupa kupası maçına, 1991-1992 sezonu Kupa Galipleri Kupası çeyrek final rövanş maçında Alman ekibi Werder Bremen önünde çıkan Denizli, aradan geçen 23 yıl 9 aylık bir sürenin ardından bu kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Galatasaray'ın başında bulundu.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan, Olcan, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Burak.

Astana: Eric, Anicic, Ilic, Postnikov, Shomko, Maksimovic, Kethevoama, Muzhikov, Canas, Twumasi, Kabananga