Astana için heyetler şekilleniyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde 23 Ocak’ta başlayacak Suriye barış görüşmelerine katılacak heyetler şekillenmeye başladı. Adının açıklanmasını istemeyen Suriye hükümetine yakın bir kaynak, Şam hükümetinin Astana’daki görüşmelere Suriye'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Beşar El Caferi başkanlığında 10 kişilik bir heyet göndereceğini kaydetti. Suriyeli kaynak, heyette siyasiler ve diplomatların yanı sıra ordu ve güvenlik birimlerinden yetkililerin de bulunacağını belirtti.

Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, bir Lübnan televizyon kanalına verdiği demeçte Suriye hükümetinin Astana’daki görüşmelere Suudi Arabistan ve Katar’ın katılmasına karşı olduğunu söyledi. Mikdat “ Ne zaman Katar ve Suudi Arabistan terörü desteklemeye son verirse o zaman onların da barış görüşmelerine katılmasını tartışmaya başlayabiliriz” diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin heyeti

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’ndan Ahmed Ramazan, muhalif heyette ise isyancı gruplardan 8 kişiyle, 10 siyasi, hukuki ve teknik danışmanın yer alacağını bildirdi. Ramazan, heyetin başkanlığını ise Ceyş’ül İslam (İslam Ordusu) adlı muhalif grubun önde gelen isimlerinden Muhammed Alluş’un yapacağını belirtti.

Koalisyon heyetine siyasi temsilci olarak katılacak isimlerden Hişam Merve “Görüşmelerde başlıca hedefimiz ateşkesin konsolidasyonu. Eğer bu gerçekleşirse Cenevre barış görüşmelerini yeniden başlatmanın ilk adımı olabilir” diye konuştu.

Beşar El Caferi ve Muhammed Alluş, BM öncülüğünde geçen yıl Şubat ve Nisan aylarında Cenevre’de yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan Suriye barış görüşmelerinde de heyetlerin başkanlığını yürütmüşlerdi.

İran: ABD’yi Astana’da istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, salı akşamı yaptığı açıklamada İran hükümetinin Kazakistan’daki Suriye barış görüşmelerine ABD’nin katılmasını istemediklerini belirterek, "ABD’nin katılmasına karşıyız ve onları biz davet etmedik" demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de çarşamba günü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada görüşmelerin Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde yapıldığını hatırlatarak, “Bu aşamada üçlü düzeni korumak zorundayız. Bu düzenin herhangi bir şekilde genişletilmesi, başarısızlık riskini beraberinde getirebilir. Bizim politikamız bu safhada başka bir ülkenin dâhil edilmemesi yönündedir” diye konuştu.

Astana'daki görüşmelere kimlerin katılacağı konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasındaki görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Kasımi, bu "ilk adımın” başarılı olması durumunda görüşmelerin bir sonraki turuna diğer ülkelerin de davet edilebileceğini ifade etti.

Rusya ve Türkiye ABD'nin katılmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Suriye barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak Astana'ya Donald Trump yönetiminin de davetli olduğunu kaydetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da salı günü yaptığı açıklamada Astana'daki Suriye barış görüşmelerine ABD'nin katılması konusunda Rusya ile hemfikir olduklarını söylemişti.

Çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Suriye’de barış çabalarına ilişkin yapılan müzakereler göz önüne alındığında Astana’daki görüşmelerde ABD ilk kez merkezi bir rol oynamıyor.

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Reuters/afp, BD/BK