Astana görüşmelerinin yeni turu 4-5 Temmuz'da

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun 4-5 Temmuz’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlıklarının vardığı mutabakat çerçevesinde Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun 4-5 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun 10 Temmuz’da gerçekleştirileceğini, görüşmeye BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın da katılacağını söylemişti