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Dünya

Astana görüşmelerinin yeni turu 4-5 Temmuz'da

Rusya, görüşmelerin 10 Temmuz'da başlayacağını duyurmuştu

19 Haziran 2017 22:44

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun 4-5 Temmuz’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlıklarının vardığı mutabakat çerçevesinde Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun 4-5 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun 10 Temmuz’da gerçekleştirileceğini, görüşmeye BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın da katılacağını söylemişti

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