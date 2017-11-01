Astana görüşmelerinin yedinci turu sona erdi

Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşı sona erdirmek için Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan görüşmelerin yedinci turu sonuçlandı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin en zorlu konularından biri, Suriyeli taraflar arasında tutuklu ve esirlerin değişiminin gerçekleştirilmesine dair plan oldu. Rus heyet başkanı Aleksander Lavrentyev, Türk ve İran heyetlerinin yanı sıra Suriye hükümeti ve muhalif grupların temsilcileri ile yapılan görüşmelerin sonunda, esirlerin değişimi konusundaki anlaşma metni üzerinde uzlaşma sağlanamadığını dile getirdi.

Dün başlayan ve iki gün süren görüşmelerde çetin pazarlıklar yapıldığı, görüşmelerin sonunda, esirlerin değişimi, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranması için çaba gösterecek bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Rus ajansı İnterfaks'ın haberine göre, 250 bin ile 300 bin Suriyeli'nin 2011'den beri devam eden iç savaşta esir düştüğü tahmin ediliyor.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenlenecek

Astana'daki görüşmeler devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Kasım'da Soçi kentinde "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” düzenleneceği duyuruldu. Kongreye aralarında Kürtlerin de bulunduğu 33 Suriyeli grubun davet edildiği belirtildi. Rus yetkililer, toplantının amacının Suriye'deki siyasi reformları ve yeni anayasayı görüşmek olduğunu belirtiyor.

Rusya'nın kongre önerisi, Astana'da yapılan görüşmelerde de gündeme geldi. Sonuç bildirisinde, Türkiye ve İran'ın kongre önerisini değerlendirmeyi kabul ettiği bildirildi.

Astana'daki görüşmelere katılan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Beşar el Caferi, Suriye hükümetinin Soçi'de yapılacak görüşmelere katılacağını açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin öncülüğünde kurulan kantonlardan oluşan Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu danışmanlarından Badran Jia Kurd da Rusya'dan kongre için davet aldıklarını açıkladı. Konuyu gözden geçirdiklerini söyleyen Kurd, yaklaşımlarının olumlu olduğunu belirtti.

Rusya'dan muhaliflere uyarı

Barış görüşmelerinin BM arabuluculuğunda yapılmasını isteyen Suriyeli muhalif grupların sözcüsü Yahya el Aridi, Rusya'nın getirdiği kongre önerisini "gerçekten üzücü” olarak nitelendirdi. El Aridi, kongrenin hedefinin ve katılacak grupların belirsiz olduğunu savundu.

Astana'daki görüşmelere katılan Rus heyetinden Aleksander Lavrentyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın öncülüğünde gelecek ay düzenlenecek ulusal kongreyi boykot edecek grupların, siyasi süreçte kenarda kalma riski ile karşılacakları konusunda uyarıda bulundu.

Kazakistan, Astana görüşmelerinin sekizinci turunun, aralık ayının ikinci haftasında düzenleneceğini duyurdu.

Reuters/dpa, JD/CÖ

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